A entrevista do técnico Renato, logo após a derrota do Grêmio para o Caxias, foi reveladora. O treinador contou um pouco dos bastidores do clube na tentativa de reforçar o time, e disse que está trabalhando junto com os dirigentes na operação dos reforços. Além disso, Renato garantiu que o Grêmio quer mais do que um nome, desmentindo o que havia dito o vice Antônio Brum, que, em coletiva, falou que o Grêmio queria um centroavante para fechar o grupo.