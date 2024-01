O vice-presidente de futebol do Grêmio Antônio Brum, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira (30), no CT, e a repercussão junto à maioria dos torcedores gremistas não foi boa. O dirigente vive o momento de maior pressão desde que assumiu o cargo, e a falta de reforços é o que mais contribui para este ambiente. Dois pontos da entrevista, no entanto, merecem uma ponderação mais otimista por parte da torcida.