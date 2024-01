O torcedor do Grêmio está definitivamente ansioso com a falta de um nome forte para o comando de ataque do time. A prioridade da diretoria sempre foi uma ótima reposição para o lugar de Suárez, mas, neste momento, nenhum negócio foi efetivado. A pressão sobre o trabalho do futebol aumenta, mas um novo raciocínio precisa entrar nessa discussão.