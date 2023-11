O futebol sempre foi pródigo em reservar momentos surpreendentes. E a noite de São Januário, na quinta-feira (9) foi das mais emocionantes da história recente do Grêmio. Uma vitória de 4 a 3, de virada, sobre o Botafogo, com um show de Suárez, colocou o time de Renato na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro.