Desmemória do futebol

Veja o caso do Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Potencialmente teria sido seu ano mais emblemático, o mais vitorioso de sua trajetória, mas perdeu as duas finais, e não lhe resta nada para se amparar. Com muita sorte, obterá uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.