Washington Olivetto, o tradutor de desejos

Você se lembra do comercial do primeiro sutiã: "o primeiro Valisère a gente nunca esquece"?



Foi Washington Olivetto que fez.



Você se lembra do comercial do Garoto Bombril: "Bombril tem mil e uma utilidades"?



Foi Washington Olivetto que fez.



Seus bordões entravam no imaginário popular, alavancando marcas e extrapolando suas expectativas de venda. Quem não recorda: "o amaciante Bijou tem dois perfumes enquanto o outro tem um só"?



Ele transformou a propaganda brasileira. Antes dele, ela se resumia a minutos perdidos entre um programa e outro na televisão. Depois dele, houve toda uma geração que esperava o suspense e o impacto do intervalo comercial. Suas peças com breves histórias batiam em audiência a própria novela.