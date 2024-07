Já tinha sofrido com Preta Gil, traída pelo marido em pleno tratamento de câncer. Depois com Luísa Sonza, surpreendida pelo namorado com uma pulada de cerca, após ter dedicado a ele uma canção. Agora a cantora Iza, 33 anos, é obrigada a anunciar, antes de emergirem as fofocas nas redes sociais, que seu namorado foi infiel no meio da sua gravidez.