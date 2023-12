Você precisa do seu filho? Qual a função dele dentro de casa? Ele tem tarefas fixas? Ou ele é uma peça solta da engrenagem dos dias, sem serventia?



Você faz tudo no lugar do filho e ele se sente inútil? Você abre a geladeira no lugar dele, você cozinha no lugar dele, você põe comida no prato no lugar dele, você tira o prato no lugar dele, você lava a louça no lugar dele, você recolhe as migalhas debaixo da mesa no lugar dele?



Ele apenas senta e levanta, senta e levanta? Seu único esforço é estar fisicamente presente, carregar o corpo de um lado para o outro? Não é falta de ambição? Não é um propósito rasteiro para um longo futuro pela frente?