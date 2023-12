Ao sair do cinema no Bourbon Shopping Country, vi uma mãe de mãos dadas com o seu filho. Era o campo de visão à minha frente. Desci a escada rolante, atravessei o hall principal, sempre com os dois na minha mira emocional. A princípio, tinham ido assistir a um filme da preferência do menino. Ela perguntava se ele havia gostado do passeio, da pipoca, se estava se divertindo. Inclinava o rosto gentilmente na sua direção. O menino nada respondia.