Vitória de Donald Trump passa muito pela economia 

É claro que a ideologia e o discurso de Donald Trump envolvem seus eleitores, mas o resultado da eleição americana passa por algo mais amplo. A economia e o poder de compra dos americanos estão no centro dos temas da vida real. Quanto é possível comprar de comida no supermercado ou qual o valor do preço do aluguel. Isso é o que move, afinal de contas, as pessoas. Ouvi muito sobre isso nos últimos dias circulando por três cidades do país.