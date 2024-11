Trump escolhe negacionista para área da Saúde, e não tem surpresa nenhuma nisso

Depois de anunciar Elon Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental, agora o presidente eleito dos Estados Unidos tem seu escolhido para comandar a Saúde. Robert F. Kennedy Jr. tem sobrenome conhecido. É sobrinho do ex-presidente Kennedy, assassinado na década de 1960 e filho do ex-senador Robert F. Kennedy, também assassinado.