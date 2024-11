“É óbvio que terá resistência. Aconteceu no salário mínimo e no 13º”, diz deputada que propõe discussão da escala 6x1 

Ouvimos na Gaúcha nesta quarta-feira (13) a deputada Érika Hilton (PSOL -SP), para explicar sua proposta de terminar com a escala de seis dias de trabalho por um de folga. Independente da opinião de cada um de nós, é inegável que ela tenha bons argumentos e esteja disposta a negociar aspectos da proposta. O principal ponto, e que é o inegociável, é terminar com o regime 6x1 sem redução salarial para o trabalhador. Esse é o cerne do texto. Ela afirma que as portas não estarão fechadas, mas que não permitirá a desidratação da proposta.