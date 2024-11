A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) ainda busca as 171 assinaturas necessárias para apresentar oficialmente ao Congresso a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso). Mesmo assim, a medida já repercute entre as principais entidades empresariais e organizações de trabalhadores no Brasil e no Rio Grande do Sul.