Sem churrasco de família aos domingos: a história de dois irmãos que concorrem à prefeitura da mesma cidade 

As eleições municipais sempre têm suas peculiaridades. Candidatos a vereador que prometem o que não é da sua alçada, nomes estranhos, slogans esquisitos. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, o que chama atenção dessa vez é uma disputa familiar pela prefeitura da cidade. De um lado, Valdomiro, do Republicanos. De outro, Joel, do PDT, também conhecido como Pardal.