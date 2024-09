Falta uma semana para o primeiro turno das eleições no Brasil

Maria do Rosário me disse que, se eleita, levará a administração novamente ao Paço Municipal porque o morador de Porto Alegre precisa saber onde encontrar a prefeita. Sebastião Melo contou que só foi candidato à reeleição porque assumiu o compromisso antes da enchente. Se tivesse deixado para depois, ia preferir se concentrar apenas na reconstrução da cidade. Juliana Brizola acredita que o Brasil não precisa ficar dividido entre Lula e Bolsonaro e que o caminho da evolução vem por mais escolas de turno integral. Felipe Camozzato explicou o porquê de ser contra, mas utilizar dinheiro do fundo eleitoral.