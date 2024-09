Entrevistei candidatos à prefeitura de Porto Alegre andando de carro pela cidade; confira os bastidores  

O Me Leva está de volta nas eleições de 2024. Andando pelas ruas de Porto Alegre, de carro, entrevistamos Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). Os trajetos incluíram locais importantes para os quatro e terminaram no mesmo cenário: o Paço Municipal, que simboliza o comando da cidade. Os vídeos serão publicados entre terça-feira (24) e sexta-feira (27), aqui em GZH.