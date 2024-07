Será no dia seis de agosto o primeiro encontro dos pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre. No tradicional espaço do Gaúcha Atualidade, entre 8h10 e 10h, os concorrentes falarão dos seus planos para a Capital. Serão quatro blocos de embates entre eles, com o objetivo de mostrarem propostas para a cidade. A transmissão ocorrerá pela Gaúcha e também em imagens, no Youtube de GZH.