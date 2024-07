A arma que falta a Kamala Harris para enfrentar Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos

Os Estados Unidos se preparam para mais uma eleição, dessa vez com reviravoltas a meses da votação, em novembro. Se em 2016 Hillary Clinton era a candidata democrata, agora, com a desistência de Joe Biden, Kamala Harris deverá ser a candidata do partido. Mas será que ela terá forças para fazer frente a Donald Trump? Na outra eleição houve uma série de escândalos envolvendo a ex-primeira-dama. Hillary passou a ser questionada sobre e-mails polêmicos, enquanto Trump crescia no gosto dos americanos. A verdade é que ela nunca teve a simpatia das pessoas. Vinha com o combo da família Clinton, para o bem e para o mal. Cobri as eleições nos Estados Unidos em 2016 e ouvia muito das pessoas que a candidata ideal seria Michelle Obama, e não Hillary Clinton.