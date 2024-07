É preciso saber a hora de parar

Joe Biden tem chamado a atenção do mundo por esquecer palavras, trocar nomes e confundir pessoas. O presidente dos Estados Unidos, a maior potência do planeta, se mostra frágil em meio a uma eleição chave. O primeiro debate preocupou correligionários e apresentou ao mundo uma dúvida sobre quem concorrerá com Donald Trump nas eleições de novembro. Desde então surge, a cada dia, uma nova gafe de Biden, dando margem a especulações e discussão sobre a saúde e a idade dele. E também dando a vitória ao Partido Republicano e minando o apoio aos Democratas.