Gafe Notícia

VÍDEO: Biden apresenta presidente da Ucrânia como Putin em evento da Otan

Líder estadunidense percebeu o erro e rapidamente se corrigiu; capacidade cognitiva do democrata, que tem 81 anos e é candidato à reeleição, está no centro do debate político dos EUA atualmente

11/07/2024 - 19h25min Atualizada em 11/07/2024 - 19h32min