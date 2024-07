Educação é a resposta 

O Rio Grande do Sul tem uma geração de crianças e adolescentes que acumula prejuízos no aprendizado. Primeiro foi uma pandemia mundial. Agora, uma enchente histórica. Ambas tiram meses de presença em sala de aula e de convivência com a comunidade escolar que, sabemos, são importantíssimas ferramentas para a construção de um futuro mais promissor.