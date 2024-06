O esporte sempre fez parte da minha vida. As minhas primeiras memórias afetivas são de jogar futebol com amigos, primos, colegas de aula. Mas também de praticar outras modalidades, como basquete, vôlei, futsal e atletismo, todas elas na Escola Almirante Barroso, na Rua Capitão Coelho, no bairro Arquipélago. Foi ali, na Ilha da Pintada, que recebi os primeiros ensinamentos da minha vida. Sejam eles no esporte, como respeito e lealdade na forma de competir, como a alfabetização e os princípios básicos de conviver com todos de forma harmônica.