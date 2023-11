A semana encerra com boas notícias para o esporte brasileiro. Além da excelente campanha nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, onde mais uma vez a liderança do quadro geral de medalhas será garantida, a confirmação de que o Brasil será sede do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em agosto de 2025, no Rio de Janeiro, é motivo de grande comemoração.