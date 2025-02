Artista gaúcho participa do "Caldeirão com Mion" deste sábado

Billy Ânderson, que é autista, se dedica ao breaking dance e beatbox. TV Globo / Divulgação

O artista gaúcho Billy Ânderson, o Atípico Breaker, como prefere ser chamado, é participa do quadro A Arte Transforma, do Caldeirão com Hulk deste sábado (15).

Natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, Billy está com 30 anos e se enquadra no espectro autista. Apaixonado pela cultura hip-hop, ele vai mostrar no palco do Caldeirão um pouco da sua arte, que é o breaking dance e beatbox.

Bastidores

A convite da Globo, Billy viajou ao Rio de Janeiro, no início da semana, acompanhado da mãe, Clair Batista, de Djan Costa, professor de dança, e da assistente social Karla Mombach.

Nos Estúdios Globo, os gaúchos tiveram a oportunidade de conhecer, além de Marcos Mion, a turma do Fantástico (Poliana Abritta, Renata Ceribelli e Renata Capucci, que também participam do Caldeirão deste sábado) e posaram para foto com o músico e ator Lúcio Mauro Filho.

— A viagem foi incrível. Quero convidar todo mundo para assistir ao Caldeirão com Mion, vou falar um pouco sobre a minha história — convoca Billy em seu perfil no Instagram.

Karla Mombach, Billy Ânderson, Lúcio Mauro Filho e Djan Costa. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Realizando sonhos