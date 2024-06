Saiba qual é a banda gaúcha de pop rock que está em primeiro lugar nas rádios do sul do país

Após o sucesso do DVD comemorativo de 15 anos de carreira, gravado no Bar Opinião, em Porto Alegre, e lançado no ano passado, a banda gaúcha Jogo Sujo se prepara para o lançamento de um disco de inéditas. A primeira faixa lançada, Selfie do Amor, disponibilizada em rádios e plataformas digitais, conta com a participação especial da cantora carioca Miranda e alcançou o primeiro lugar nas rádios do sul do país, no segmento pop e rock, segundo a Connectmix, empresa que monitora as execuções de músicas nas emissoras. A versão acústica de Selfie do Amor, lançada em 12 de junho, faz sucesso na programação da Atlântida (94.3 FM).