Artistas do samba e pagode participarão da terceira edição da Live que Soma, na próxima terça-feira (25), às 19h, direto do Soma Studio & Music Hub. O objetivo do evento, batizado de Festival Solidário Samba & Pagode, é incentivar as doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. A transmissão será feita pelo canal no YouTube do Soma.