No pátio do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, no Alegrete, espaço que Neto Fagundes estudou frequentou por toda sua vida escolar, eu e o músico gaúcho (que também é apresentador do Galpão Crioulo, na RBS TV) conversamos sobre a visibilidade alcança pelo Canto Alegretense durante o BBB 24. A canção, composta por Nico (1934 — 2015) e Bagre Fagundes, respectivamente, tio e pai de Neto, tem 40 anos e é considerada o hino informal do Rio Grande do Sul. Confira o bate-papo exclusivo.