A caminho do Rio Grande do Sul, no aeroporto no Rio de Janeiro, Luciane da Silveira Amaral, mãe de Matteus, vice-campeão do BBB 24, conversou com a coluna por telefone, sobre os próximos passos do filho mais velho (ela também é mãe do caçula Luan). Por telefone, em papo intermediado por Neto Fagundes, ela revela que o gaúcho ainda está impressionado com a repercussão positiva de sua participação no reality show.