Previsto para ir ao ar no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Falas Femininas chega na telinha com o episódio Louca. Com apresentação das atrizes Tais Araújo e Paolla Oliveira, direção de Antonia Prado e autoria de Veronica Debom e Isabela Aquino, o programa de 45 minutos, que vai ao ar na Globo logo após o Big Brother Brasil, debate a exaustão e os diversos fatores que impactam e corroem a saúde mental feminina.