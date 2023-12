A estreia da cobertura de verão do Jornal do Almoço, da RBS TV, nesta quinta-feira (21), já começou com um momento único na televisão brasileira: a apresentadora Cristina Ranzolin, que ancorou o telejornal diretamente de Capão da Canoa, no Litoral Norte, aceitou o desafio do colega Marco Matos, que estava no estúdio, e mergulhou no mar ao vivo.