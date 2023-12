Quando duas craques do humor se juntam para lançar um filme, tem tudo para gerar expectativa: o clima positivo só aumenta com Ingrid Guimarães e Tata Werneck sob a direção de Susana Garcia, responsável pelos longas Minha Vida em Marte (2018) e Minha Mãe É uma Peça 3 (2019). E é assim, com roteiro dinâmico e elenco popular, que a comédia Minha Irmã e Eu (uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com Paramount Pictures, Telecine, Simba e Globo Filmes) chega aos cinemas nesta quinta-feira (28).