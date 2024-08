Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, direto da Expointer, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, falou, nesta sexta-feira (23), sobre as medidas tomadas pelo Piratini para a proteção dos produtores em caso de novas cheias.