Quinta-feira pré-feriadão de Páscoa e Tiradentes será ensolarada em todo o RS

Em Porto Alegre, quinta-feira será de sol entre algumas nuvens. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo firme vai predominar em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (17), pré-feriadão de Páscoa e Tiradentes. O sol deve aparecer em todas as áreas, com variações de nebulosidade.

De acordo com a Climatempo, a temperatura ficará mais elevada em relação aos dias anteriores, especialmente no Oeste, Missões e Noroeste. Há previsão de índices próximos aos 30ºC.

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a máxima pode chegar aos 28°C. Em Santa Rosa, o dia começa com 17°C e também pode atingir os 28°C.

Nas demais regiões, a temperatura continua amena. Em Santa Maria, no centro do Estado, por exemplo, a mínima fica em 14°C, e a máxima em 25°C. Em Canguçu, no Sul, o termômetro varia entre 16°C e 23°C.

Além disso, pode ocorrer nevoeiro em algumas áreas pela manhã, como Campanha e a Região Central. O fenômeno é considerado normal durante o outono e inverno por conta da temperatura mais reduzida e da umidade alta.

A tendência é que o feriadão comece com a chuva no centro-norte do Estado. Pancadas estão previstas a partir da tarde. Já ao final do dia, uma nova frente fria vai se aproximar do território gaúcho, favorecendo a instabilidade, especialmente no Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (17)

Região Metropolitana

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14°C e 27°C.

Campanha

Dia ensolarado, com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, a mínima chega aos 13°C e a máxima, aos 24°C.

Fronteira Oeste

A previsão indica que o dia será de sol, com leve nevoeiro ao amanhecer. Nuvens podem aumentar durante a noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 15°C e 28°C.

Litoral Norte

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Presença maior de nuvens à noite. Em Tramandaí, a mínima atinge os 18°C e a máxima, os 24°C.

Litoral Sul

Região deve ter sol entre nuvens. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, o dia começa com 16°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

Quinta-feira ensolarada, com possibilidade de névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14°C e 25°C.

Região Norte

Quarta de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Ao amanhecer pode ter névoa. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16°C e 26°C.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com aumento de nuvens à tarde. Pode ocorrer névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Rosa, o dia começa com 17°C e pode chegar aos 28°C.

Região Sul

É esperado sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Canguçu, o termômetro varia entre 16°C e 23°C.

Serra

Região deve ter sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 14°C e 25°C.

*Produção: Carolina Dill