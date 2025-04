Inmet inicia a instalação de 98 novas estações meteorológicas no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) iniciou nesta semana a instalação de 98 novas estações meteorológicas automáticas no Rio Grande do Sul. Em dezembro, a compra dos equipamentos foi anunciada pelo governo federal, fruto da liberação de um crédito extraordinário destinado ao Estado devido à enchente de maio. O investimento é de R$ 12 milhões.

Nesta sexta-feira (11), foi ligada a estação instalada na sede do Inmet, no bairro Jardim Botânico, na zona leste da Capital. Além de Porto Alegre, Cachoeirinha, também na Região Metropolitana, já recebeu o equipamento nesta semana. Antes do investimento, o Estado tinha 44 estações automáticas, que serão substituídas por versões modernas do dispositivo.

— Elas estão alinhadas com o que há de mais tecnologicamente adequado para a meteorologia e climatologia. Também têm uma maior capacidade de coleta e transmissão de dados. Além dos serviços que o Inmet já disponibiliza, também vão contribuir com novos produtos para a produção agropecuária — disse José Cleber de Souza, superintendente do Ministério da Agricultura (Mapa) no Rio Grande do Sul.

Além da averiguação de temperatura, precipitação, pressão atmosférica e velocidade do vento, as novas estações têm sensores para monitoramento da temperatura e umidade do solo.

— Esse tipo de medição é importante para a produção agropecuária, pois permite acompanhar a disponibilidade de água para as plantas, sobretudo em um contexto de estiagens. Teremos condição de acompanhar a evolução em solo nas diferentes regiões. Também serão úteis para gestores municipais porque as estações ajudam a informar sobre condições que aumentam o risco de deslizamentos — acrescenta o superintendente.

Um dos sensores dos novos equipamentos mede a temperatura do solo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Antes do investimento, o instituto mantinha 44 estações automáticas e 11 convencionais no Estado. Após o processo de expansão, o Estado terá 98 automáticas, que funcionarão em conjunto com as 11 convencionais — dispositivos manuais e instalados até a década de 1940.

A expansão da rede será feita por regiões — começou pela Metropolitana e seguirá para o Interior. No entanto, o Inmet ainda não informou os locais e municípios onde serão instalados os novos dispositivos. A estimativa é de que todas elas sejam instaladas ainda neste ano.

Os equipamentos têm garantia de dois anos e serão instalados por uma empresa que venceu a licitação.

Municípios que não tinham estação e que agora terão com a ampliação da rede de monitoramento:

Aceguá

Ajuricaba

Alegrete

Barra do Quaraí

Bom Jesus

Butiá

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Capão da Canoa

Carazinho

Casca

Caxias do Sul

Charqueadas

Dilermando de Aguiar

Doutor Ricardo

Eldorado do Sul

Esteio

Faxinal do Soturno

Garruchos

Herval

Itacurubi

Itaqui

Jóia

Lavras do Sul

Maçambará

Montenegro

Morro Reuter

Mostardas

Muçum

Nonoai

Palmares do Sul

Pinheiro Machado

Porto Xavier

Rio Grande

Riozinho

Rosário do Sul

Salto do Jacuí

Santana da Boa Vista

Santo Ângelo

Santo Antônio da Patrulha

São Francisco de Paula

São José do Ouro

São Lourenço do Sul

Sertão Santana

Sobradinho

Taquari

Tiradentes do Sul

Torres