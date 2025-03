Verão se despede com sol e calor; veja como fica o tempo no RS nesta quarta-feira

Último dia do verão em Porto Alegre deve ser de céu limpo. Camila Hermes / Agencia RBS

O tempo ensolarado com céu limpo deve predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (19), último dia do verão no Hemisfério Sul. Esse cenário é motivado pela formação de um sistema de alta pressão que ganhou força sobre território gaúcho.

Com o avanço de uma frente fria, as temperaturas mínimas voltam a sofrer queda significativa, especialmente nos municípios da Serra. No entanto, ao longo do dia, o sol aparece entre nebulosidade variável e impulsiona a elevação gradual dos termômetros.

Em Porto Alegre, a temperatura pode variar entre 18ºC e 28ºC. Em Bento Gonçalves, entre 15ºC e 25ºC. Já em Uruguaiana, entre 18ºC e 32ºC.

Conforme a Climatempo, apenas as regiões da Serra e do Litoral podem registrar chuva fraca e isolada, motivada pela entrada de umidade marítima.

Entre quinta (20) e sexta-feira (21), além da chegada do outono, a previsão segue marcada pela prevalência do tempo firme. No Rio Grande do Sul, o sol deve aparecer entre nuvens ao longo dos dias, sem previsão de precipitação significativa.

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC.

Campanha

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Bagé, a mínima atinge 16ºC e a máxima, 27ºC.

Fronteira Oeste

Quarta-feira ensolarada. Noite de tempo aberto, sem nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 18ºC e 32ºC.

Litoral Norte

A região deve ter um dia de sol entre algumas nuvens. Pode chover fraco e de maneira isolada. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Sul

O sol deve aparecer entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Rio Grande, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 26ºC.

Região Central

O sol deve aparecer o dia todo. Noite de tempo aberto. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 16ºC e 28ºC.

Região Noroeste

A quarta-feira terá sol e tempo aberto o dia todo. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 19ºC e 30ºC.

Região Norte

Dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima atinge 16ºC e a máxima, 27ºC.

Região Sul

O sol aparece entre algumas nuvens na região. Não chove. Em Canguçu, a temperatura varia entre 16ºC e 25ºC.

Serra

A região deve ter sol com diminuição de nuvens pela manhã. Tarde ensolarada, e noite de céu limpo. Pode chover fraco e de maneira isolada. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.

*Produção: Carolina Dill