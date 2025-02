Todas as 10 cidades mais quentes do país nesta quarta-feira são gaúchas; veja quais são 

A onda de calor que está sobre o Rio Grande do Sul neste verão já se manifesta nos rankings nacionais. As 10 maiores temperaturas do país nesta quarta-feira (5) foram registradas em cidades gaúchas , segundo levantamento da Climatempo, a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o ranking, que leva em conta medições feitas até as 18h, a cidade de Quaraí, na Fronteira Oeste, lidera as máximas com 42ºC. Os termômetros marcaram 40,3ºC em Santiago nesta tarde, fazendo o município da região central do RS aparecer no segundo lugar da lista. Vizinha de Quaraí, a cidade de Uruguaiana figura no terceiro lugar do ranking, com a máxima de 40,1ºC (veja a lista completa abaixo).