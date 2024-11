A COP29 é uma oportunidade de líderes de todo o mundo discutirem temas e assuntos relacionados ao ambiente que, cada vez mais, têm batido à porta do dia a dia das cidades. Ou seja, o tema das mudanças climáticas há muito tempo deixou de ser um debate acadêmico ou de ambientalistas para fazer parte da realidade das pessoas, cada vez mais afetadas por eventos extremos como os vividos no Rio Grande do Sul, em maio.