O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu, nesta quinta-feira (31), os exames de imagem que vêm realizando desde que sofreu uma queda e bateu a cabeça, no dia 19 de outubro, no Palácio da Alvorada. De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o quadro é estável. Uma nova avaliação ocorrerá em três dias.