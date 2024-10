O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi, na manhã desta quinta-feira (31), ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para fazer uma nova rodada de exames com o objetivo de acompanhar o ferimento que sofreu no acidente doméstico sofrido no Palácio da Alvorada, no último dia 19. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.