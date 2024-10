Assim como foi no sábado (12), o tempo ficou firme no Rio Grande do Sul durante este domingo (13), e assim deve permanecer em parte da próxima semana. Porém, pancadas de chuva estão previstas para atingir algumas regiões a partir da noite de segunda-feira (14) e devem se espalhar pelo Estado na terça (15). Mesmo assim, a estabilidade deve voltar já na quarta-feira (16).