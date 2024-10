Após a predominância de sol e calor no fim de semana, a segunda-feira (21) também será de tempo firme e temperatura elevada no Rio Grande do Sul. Conforme informações da Climatempo, o dia seguirá marcado pela presença do sol entre poucas nuvens no céu, sem previsão de chuva no Estado. Porém, a instabilidade pode retornar já na terça-feira (22).