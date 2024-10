Apesar da aparência dócil das capivaras, o contato com o animal pode ser causa de doenças. A partir disso, a Secretaria do Meio Ambiente de Torres está orientando a população local a manter um distanciamento seguro dos animais, que têm aparecido com maior recorrência no município. Houve instalação de sinalizações da Secretaria de Meio Ambiente do município.