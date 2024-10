Com o avanço de uma frente fria vinda da Argentina, a instabilidade se alastrou pelo Rio Grande do Sul desde o início da semana. Junto com a chuvarada, vieram os raios. Foram 407 registrados pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, no Vale do Paranhana, entre a tarde e noite de terça-feira (1º), apenas nos Vales e Região Metropolitana.