Com o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul tem registrado intensos períodos chuvosos. Nesta terça-feira (1º), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, com graus de severidade amarela e laranja, que indicam temporais com grande volume de chuva e ventania em áreas da metade norte do Estado até quarta-feira (2).