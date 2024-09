No primeiro dia do mês de outubro, a instabilidade retorna ao território gaúcho devido a uma nova frente fria que avança pelo RS. Será uma terça-feira (1°) de chuva mais intensa em áreas da Fronteira Oeste, Campanha, Região Central, Vales, Sul, Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre e Serra. Há alerta para temporal ao longo do dia nessas regiões.