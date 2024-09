Fumaça retorna ao Rio Grande do Sul e deverá elevar concentração de poluentes na atmosfera; qualidade do ar é moderada

A qualidade do ar foi classificada como moderada em boa parte do Rio Grande do Sul, conforme projeção das 8h50min desta segunda-feira (30) da agência suíça IQAir. Dados via satélite do Serviço de Monitoramento Atmosférico da União Europeia mostram baixa concentração de aerossóis sobre a atmosfera gaúcha, mas indicam o avanço da fumaça dos incêndios florestais sobre todo o Estado durante o decorrer do dia.