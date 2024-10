Com rajadas de vento sustentadas de 110 km/h, Milton foi reclassificado para ciclone pelo Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e segue se afastando da costa da Flórida. O anúncio foi realizado no fim da tarde desta quinta-feira (10), no último boletim divulgado sobre o episódio. Com o fim da ameaça, parques de Orlando devem reabrir nesta sexta-feira (11).