Capital da Índia proíbe fogos de artifício para reduzir poluição

Cidade tem uma das piores qualidades do ar do mundo. Decisão foi tomada duas semanas antes do Diwali, ritual hindu conhecido como Festival das Luzes, no qual o uso de dispositivos pirotécnicos é comum

14/10/2024 - 09h21min Atualizada em 14/10/2024 - 19h31min