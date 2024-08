O fim de semana será de virada no tempo em parte do Rio Grande do Sul, quando, após dias de tempo seco, a instabilidade atinge algumas regiões. No sábado (17), há previsão de chuva na Campanha, no Litoral e Região Metropolitana. A temperatura se eleva de forma mais significativa em áreas localizadas no Norte e nas Missões. No domingo (18), Sul e o Leste tem possibilidade de chuva recorrente ao longo do dia.