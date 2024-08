Após dias de frio intenso – com registro de mínimas negativas –, parte do Rio Grande do Sul prepara-se para uma virada no tempo e termômetros próximos aos 30ºC. Em alerta que passa a valer ao meio-dia desta sexta-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou a passagem de uma onda de calor na metade norte do Estado, o que abrange municípios da Fronteira Oeste, Campanha, Missões, Serra e Região Noroeste.